At det er meldt kaldt i Norge i flere uker til gjør at faren for ødeleggende vårflom øker.

Det siste varselet fra Det Europeiske værsenteret i England viser at det vil fortsatt å holde seg kaldt også to uker etter påske, skriver VG.



Flomvarsler Ann-Live Øye Leine i Norges vassdrags-og energidirektorat sier en enda lengre kuldeperiode øker risikoen for at vinteren avløses av en bråere flom.