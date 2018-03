Elleve år gamle Farida og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Tvangsreturen skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.



I både tingretten og lagmannsretten fikk familien mehold i at avgjørelsen var feil.



Utlendingsnemnda er uenig, og anket til Høyesterett.