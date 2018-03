Elleveåringen Farida og familien hennes, som for tre år siden ble tvangsreturnert fra Norge til Afghanistan, ser ut til å få komme tilbake til Norge.

Det er klart etter at Høyesterett har forkastet statens anke i saken.



Farida og familien, som bodde på Dokka i Oppland, ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.