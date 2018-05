Tablettene utgir seg for å være angstdempende, men viser seg å inneholde virkestoffet Fentanyl, som i for store mengder fører til pustestans og død, melder NRK.



Fentanyl har ført til flere overdosedødsfall i Norge de siste årene.



Overdoseteamet i Trondheim er svært bekymret, og frykter at tablettene også selges i andre norske byer.