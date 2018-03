8 av 10 fastleger jobber for mye.

Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.



Fastlegene oppgir at de i snitt jobber 55,6 timer i uken, og flere sier at arbeidsbyrden har blitt for stor.



Helseminister Bent Høie sier de tar dette på stort alvor, og derfor må fornye og forbedre fastlegeordningen.