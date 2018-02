Fedre vil ha mer og tvungen pappaperm

Det viser en forskningsrapport bestilt av barne- og likestillingsdepartementet.



Forskerne bak rapporten er overrasket over at fedre sier kvoten bør være lengre og mindre fleksibel, skriver Dagens Næringsliv.



I dag er det bare en av fire som tar mer pappaperm enn kvoten. Regjeringen ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre like deler og at fedrekvoten økes til 15 uker.