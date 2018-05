De to mennene som ble pågrepet for knivstikking i Oslo natt til i går, er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

To av ukene er i full isolasjon.



De to er foreløpig siktet for drapsforsøk.



Mannen i 20-årene som ble knivstukket ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare.