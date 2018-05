En 38 år gammel mann er varetektsfengslet, siktet for terrorplaner i Sverige.

Det skriver nyhetsbyrået TT.



To andre personer er begjært varetektsfengslet, men kjennelsen for disse er ikke klar.



En av de tre siktede skal ha koblinger til Rakhmat Akilov, mannen som er dømt for terrorangrepet i Stockholm.