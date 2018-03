Kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 20 år gammel mann i Bergen fredag er nå varetektsfengslet i fire uker med brev og besøkskontroll.

To av ukene er i isolasjon.



Politiet mener hun medvirket til at mannen i 20-årene falt ned fra sjuende etasje i en blokk.



Også kvinnens sønn er siktet i saken og blir fremstilt for varetekt i dag.