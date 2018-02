Sju av de elleve rumenerne som er siktet for grove tyverier fra eldre i Agder, Telemark og Vestfold, ble i dag varetektsfengslet i fire uker.

De siste fire blir fremstilt for fengsling i Tønsberg tingrett i morgen.



Alle elleve ble pågrepet i går. De skal ha utgitt seg for å være fra hjemmesykepleien for å komme seg inn til eldre.