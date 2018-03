Dette til tross for at det er flere gudstjenester nå i påsken. Over 556.000 av oss besøker en julegudstjeneste viser tall fra Den Norske Kirke.



I påsken deltar bare drøyt 191.000, og tallet har sunket de siste årene. I 2014 deltok 202.892 personer.



Biskop Solveig Fiske tror det er fordi julebudskapet er lettere å relatere seg til for folk flest.