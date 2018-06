Færre gravide røyker

Aldri før har så få gravide røyket.



Mens det i 2012 var en av ti gravide som røyket ved svangerskapets start gjaldt dette kun 3,9 prosent i 2017. Andelen har aldri før vært så lav, viser tall P4 Nyhetene har hentet fra Medisinsk Fødselsregister.

- Ikke in å røyke

- Det har jo vært en jevn nedgang i mange år. Vi har målt røyking i svangerskapet siden 1999 og det har gått nedover i takt med røyking i befolkningen ellers, det er ikke in og kult å røyke lenger, sier forsker Liv Grøtvedt ved avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet.

2011 kvinner røyket da de ble gravide i fjor. I løpet av svangerskapet klarte over halvparten av dem, 57 prosent, å stumpe røyken.

- Gravide må på helsestasjonen svare på om de røyker, alle vet at dette er skadelig og det kan nok påvirke, sier Grøtvedt.

Flest røykende gravide i Hedmark

Det er store forskjeller mellom fylkene. Mens sju prosent av de gravide i Hedmark røyket da de ble gravide gjaldt dette kun 2,5 prosent i Sør-Trøndelag og Oslo.

- Det gjenspeiler nok forskjellene i røyking mellom fylkene generelt. Røykemønsteret henger ofte sammen med andre ting, som utdanningsforskjeller. De med lav utdanning røyker mer enn de med høyere utdanning, sier Grøtvedt.

Forskeren tror dette også er en forklaring på at det fordelt på alder var flest røykende gravide blant de under 19 år. Sju prosent av disse røyket ved svangerskapets start mot kun 3,1 prosent av gravide i alderen 30-34 år.

- De har jo ikke rukket å komme i gang med utdanning og er ofte i en vanskelig livssituasjon, sier forskeren.

- Positivt

Røyking kan være skadelig for fosteret, blant annet øker det risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Grøtvedt mener nedgangen i antallet røykende gravide er veldig positivt.

- Det vi ser er at det er positiv utvikling i alle grupper av gravide, i alle aldre og alle utdanningsgrupper, sier Grøtvedt.

Samtidig som antall røykende gravide går ned har Helsedirektoratet tidligere uttrykt bekymring for at stadig flere unge kvinner snuser og at det dermed vil bli mange gravide som snuser.

Snusbruk kan være like helseskadelig for fosteret som røyk. På helsekortet som alle gravide får blir de nå også spurt om snusing, men dette er hittil ikke blitt registert i Medisinsk Fødselsregister.