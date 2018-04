Faktisk må man ti år tilbake i tid for å finne så få deltagere i norske som i fjor.



I 2014 betalte norske sykkelryttere for nesten 82.000 engangslisenser og helårslisenser, men antallet er nå halvert, skriver Dagens Næringsliv.



Norges cykleforbund sier det ikke er økonomisk gunstig for dem og at det kan bli tøft å håndtere på sikt hvis nedgangen fortsetter.