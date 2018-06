Kun 37 prosent i gruppen 15 til 17 år jobbet i fjor sommer, som er det laveste tallet noen sinne, ifølge SSB.



Leif Bache-Mathiesen i NHO Service og handel sier til ANB at det blir for lett å si at ungdom er late.



Han mener arbeidsgiverne må bli flinkere til å informere tidligere om at de ønsker sommervikarer.