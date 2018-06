Færre unge enn før har sex og de venter mye lengre før de debuterer.



Det viser rapporten Ung i Oslo fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.



Tror debutalder øker

NOVA har stilt det samme spørsmålet i fire undersøkelser siden 1996 og aldri før har så få sagt at de har hatt samleie.

Mens 47 prosent av 16 og 17 år gamle gutter i Oslo i 1996 hadde hatt samleie er andelen nå 37 prosent, viser rapporten. For jenter på samme alder har andelen som sier de har hatt samleie falt fra 37 prosent i 1996 til 27 prosent i 2018.

- Vi ser at andelen går ned og det kan tyde på at debutalderen øker, sier forskningsleder Anders Bakken.





Forskjeller mellom vest og øst

Det er flere unge på vestkanten enn i Oslo øst som sier de har hatt samleie.





I bydel Frogner sier 56 prosent av både jenter og gutter på videregående at de har hatt samleie. I bydel Alna sier 24 prosent av jentene og 36 prosent av guttene det samme.





- Burde ha spurt om andre former for sex



- Det er bra dersom debutalderen øker, for da er man kanskje mer moden og reflektert og tar da bedre valg for å beskytte seg mot infeksjoner og graviditet, sier assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, Tore Holte Follestad.





Men han mener det er en svakhet i rapporten at forskerne ikke har spurt ungdom om de har hatt andre former for sex enn samleie, som for eksempel munnsex.





- Det er gjerne slik at unge er opptatt av at samleie er det samme som penis i skjede, og har du ikke hatt penis i skjede så har du ikke hatt sex. Så vi vet faktisk ikke når ungdom har gjort andre ting med hverandre, sier Follestad.





I rapporten får ungdommene spørsmål om de har befølt andre, klint eller blitt kåte på en annen person, men ikke om konkrete seksuelle handlinger.





- Jeg vil absolutt oppfordre forskerne til å spørre om mer for uten kunnskap så er det vanskelig både å komme med gode forklaringer og gode tiltak, sier Follestad.