Fetteren føler seg renvasket

Det sier han til Stavanger Aftenblad etter at Cold case-gruppen til Kripos i et brev skriver at fetteren aldri har hatt status som mistenkt i den fornyede etterforskningen av drapssaken.



Fetteren tilsto, etter å ha sittet isolert i varetekt i en måned, at det var han som voldtok og drepte kusinen, men trakk tilståelsen.

Han ble senere frikjent i straffesaken, men dømt i den sivile til å betale erstatning til Tengs foreldre.