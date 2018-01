Fikk epostvarsel i 2013

FpU-topp Espen Teigen skal ha blitt varslet om at Ulf Leirstein hadde et «nærstående intimt forhold» med en ung FpU-gutt allerede i 2013.

Det melder NRK, som har fått tilgang til eposter den daværende generalsekretæren fikk av nestlederen i Sarpsborg FpU.



Teigen sier til kanalen at han ikke kan huske e-posten, eller hva de gjorde videre med saken.



I går kom det frem at partileder Siv Jensen skal ha blitt varslet om Leirstein-saken i 2012.



Jensen sa i går at hun ikke husker samtalene.