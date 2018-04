Fikk tilbud om fast stilling på 0,58 prosent

Fagforbundet så at flere ansatte hadde jobbet i opp mot 70 prosent av full stilling som ekstravakter over tid.



De krevde derfor faste stillinger.



Svaret fra Helseetaten var altså stillingsprosenter ned på 0,58 prosent - eller to og et halvt minutt om dagen, skriver Dagsavisen.



Helseetaten sier de har fått tilbud om fast jobb tilsvarende det ulovlige midlertidige arbeidet de har utført.





- Samtidig ser vi at det er uheldig å tilby ansettelseskontrakter med så lav stillingsprosent, og vi kommer til å se på dette for å finne gode løsninger for de ansatte, skriver kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen til avisen.