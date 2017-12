Finanstilsynet: - Sårbart at "alle" har flytende rente

Hele 96 prosent av boliglånene som er tatt opp i år har flytende rente og det kan få konsekvenser for hele samfunnet når renten går opp. Det er nemlig kun 4 prosent som mellom januar og september 2017 valgte fastrente på sitt boliglån og dermed vet hva de har å rutte med i årene som kommer. Det viser finansielt utsyn fra Finanstilsynet.

– Vi konstaterer at det er en veldig liten del som har fastrente og det betyr jo at dersom renten går opp så vil det få gjennomslag i nesten hele lånemassen umiddelbart. Med de tilhørende konsekvenser det kan få for enkeltpersoner og hele samfunnsøkonomien, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til P4 Nyhetene.

Norsk økonomi er som mange andre avhengig at folk opprettholder sitt forbruk for at hjulene skal gå rundt. Norges Bank har varslet renteøkning allerede i desember 2018 og i sin prognose skriver de at den vil øke til omkring 1,5 prosent i 2020.

Det betyr at de fleste av oss må forberede oss på en annen økonomisk situasjon. Bankene skal og må ta høyde for at kundene skal tåle en rente på over 7 prosent, men flere renteøkninger betyr at mange får et lavere forbruk.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har holdt styringsrenten i ro på rekordlave 0,5 prosent i snart ett år, men varsler nå en mulig økning på omkring 1,5 prosent innen 2020.

Foto: NTB scanpix