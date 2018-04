Finner du denne på stranden, må du for all del IKKE røre den

Hurum brannvesen advarer nå mot giftampuller med blåsyre langs norske strender.





En familie på tur fant nylig slike ampuller da de plukket søppel i fjæra i Vestfold, skriver Tønsbergs Blad , og nå melder NRK at dette også er funnet på to ulike strender på Tofte i Buskerud.

– De ble funnet av folk som nå har begynt å ta i bruk strendene her igjen etter vinteren. Og mange her i området vet at de kan dukke opp og vet hva de skal gjøre om de finner slike, sier brannsjef i Hurum, Nils Georg Nordskag til statskanalen.

«Det er viktig at du ikke rører ampullen om du finner en. Beholderne inneholder forskjellige kjemikalier avhengig av hva ampullene var laget for å oppdage. Alle er GIFTIGE, men den farligste ampullen er merket med to grønne ringer og inneholder kaliumcyanid. Stoffet gir øyeblikkelig lammelse av åndedrett. Et inntak av 50 mg kan være DØDELIG. En ampulle inneholder ca. 80 mg», skriver Hurum Brannvesen på Facebook.

Saken fortsetter under bildet

IKKE TA:Brannsjef i Hurum, Nils Georg Nordskag, advarer folk mot å gjøre som ham. Foto: Hurum brannvesen

Ble brukt under krigen





«Hele og uskadde ampuller utgjør ingen helserisiko, men ampullene kan være i dårlig forfatning og innholdet kan lekke lett. I hendene på uvitende, f. eks. barn, kan de gi betydelige skader.»





«Etter krigen ble utstyret dumpet i havet. I dag, mer enn 70 år senere, dukker de giftige ampullene fra andre verdenskrig opp på strender rundt om i landet», står det i innlegget som er utarbeidet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt.

LES OGSÅ: Politiet advarer mot tyvenes nye «appelsinmetode»



Giftampullene skal ha blitt brukt av tyskerne under krigen, for å måle om det fantes stridsgass i bygningen. Ingen vet hvor mange ampuller som er på avveie langs kysten vår.

Han regner det som sannsynlig at det vil dukke opp flere utover våren og sommeren. De velger nå å gå ut og advare befolkningen, ettersom giftampullene er svært giftige.Brannvesenet oppfordrer deg til å rygge unna, sikre området og kontakte politiet dersom du gjør et funn.