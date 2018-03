Det er bare ett problem; New Zeland finner ingen russere å utvise.



Statsminister Jacinda Ardern sier de har gjennomført en sjekk, og at de ikke har noen uoffisielle russiske etterretningsoffiserer i landet.



Nå vil New Zeland prøve å finne et annet tiltak som kan vise støtte til sin tidligere britiske kolonimakt.