Finnmark sier nei til Troms

Det viser tall som ble presentert onsdag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har tidligere uttalt at det blir en tvangssammenslåing av fylkene uansett utfall av folkeavstemningen.

Nå ber Vassvik regjeringen lytte til finnmarkingene.

- Finnmarkingene taler makta midt i mot. Det har de vist i denne historiske avstemmingen, sier Vassvik.

- Visste om motstand

Flere stortingsrepresentanter sa i april til kommunal- og moderniseringsminister Mæland at hun burde lytte til folket dersom det ble et stort flertall mot fylkessammenslåing.

- Folkeavstemningen kan ikke overprøve stortingsvedtaket. Stortinget visste om motstanden mot sammenslåing når dette ble vedtatt, sa Mæland da.

Statsråden sa også at ansvaret ligger hos Stortinget.

Vil omgjøre vedtaket

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener vedtaket om sammenslåing nå må gjøres om.

- Arbeiderpartiet oppfordrerHøyre, Frp, Venstre og KrF til å omgjøre vedtaket om å tvangs-sammenslåFinnmark og Troms, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til P4 Nyhetene at resultatet er overveldende.

- Det er enormt høyt når nesten ni av ti sier nei, det betyr at nesten ingen finnmarkinger ønsker dette. De fire partiene som vedtok dette før sommeren sa jo også at dette var en løsning ingen ville ha, men et kompromiss. Så nå må Høyre og Frp legge vekk prestisjen og slutte å overkjøre folk, sier Vedum.



Nå vil Senterpartiet legge fram et forslag på Stortinget.

- Vi ber Stortinget respektere avstemningen og oppheve vedtaket. Om dette ikke skjer så vil det i såfall være første gang i historien at et storting skulle overkjøre et så klart råd fra en folkeavstemning i et fylke, sier Sp-lederen.