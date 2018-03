Den italienske fotballspilleren Davide Astoris, som ble funnet død på et hotellrom på søndag døde av hjerteinfarkt.

Det viser obduksjonsrapporten, skriver et italiensk nyhetsbyrå.



Serie A-klubben Fiorentina, som 31-åringen spilte for, har bestemt seg for å frede draktnummeret hans.