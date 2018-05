Fire av ti Ap-velgere har forlatt partiet

Halvparten av velgerne har satt seg på gjerdet, mens nesten ti prosent av Arbeiderpartiets gamle velgere har gått til SV eller Rødt.



Det viser Opinions maibarometer gjort for Avisenes Nyhetsbyrå.



Undersøkelsen viser at Høyre er største parti for femte måned på rad med 26,5 prosent oppslutning. Fremgang hos Krf og Frp sikrer borgerlig flertall med 86 mandater.