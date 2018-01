Fire av ti nordmenn er bekymret for at et terrorangrep vil ramme Norge.

Det viser Politidirektoratets innbyggerundersøkelse som legges fram i dag.



38 prosent av de spurte sier at de er meget eller ganske bekymret for at Norge vil bli utsatt for et angrep.



Samtidig sier 45 prosent at de tror politiet vil håndtere et terrorangrep meget eller ganske godt.