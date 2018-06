Hele fire av ti frykter falske nyheter og dårlig journalistikk fra etablerte medier, viser en internasjonal kartlegging av digitalt mediebruk.



Det er brukere under 35 år som er langt på høyresiden i politikken som er mest kritisk, skriver Dagsavisen.



Likevel er tilliten i Norge høyere sammenlignet med utlandet. I USA svarer over seks av ti at de ikke stoler på de etablerte mediene.