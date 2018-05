Fire av ti har forlatt Ap

Det viser ANBs partibarometer for mai.



Omtrent halvparten av de frafalne Ap-velgerne har satt seg på gjerdet, men nesten ti prosent har gått til SV eller Rødt.



Arbeiderpartiet går ned 1,2 prosentpoeng til 22,8 på målingen.



Høyre er dermed fortsatt Norges største parti, tross en liten tilbakegang på 0,5. De får 26,5 prosent - og framgang hos Frp og KrF gjør at de borgerlige sikrer et knapt flertall.