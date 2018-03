Rundt to millioner nordmenn var innom sykehuset i løpet av 2017 og det er flest kvinner som blir lagt inn, har døgnopphold eller er innom poliklinikken, viser tall fra SSB.



Det er størst sjanse for å havne på sykehus for eldre. 74 prosent av menn over 80 år var på sykehus i fjor.