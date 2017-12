21 personer er i tillegg skadd, for fire av dem er situasjonen kritisk.



Det er fortsatt ikke gjort rede for alle beboerne i de over 20 leilighetene i bygget som brant. Årsak til brannen er ukjent.



Med unntak av terrorangrepet 11. september 2001 er brannen den dødeligste i New York siden 1990.