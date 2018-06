To av dem var fremmedkrigere i Syria og ble dømt for deltakelse i en terrororganisasjon. Mens de to andre ble dømt for matriell støtte og forsøk på deltakelse i IS, melder NRK.



Sjefen for Politiets Sikkerhetstjenester, Benedicte Bjørnland, sier det er grunn til å følge med på personer som har sonet terrorrelaterte dommer.