Fire russ til sykehus etter å ha tatt overdose av GHB

Fire russ er sendt til sykehus etter å ha tatt en overdose av det narkotiske stoffet GHB under landstreffet i Kongeparken i Stavanger i går.

De fire er nå fulgt opp av helsevesenet. Politiet har ikke fått melding om at tilstanden er alvorlig for noen av dem.



Fem andre personer ble bortvist fra landstreffet for bruk av narkotika og bråk i går, men politiet sier arrangementet alt i alt har gått veldig bra.