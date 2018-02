Firehjulstrekk er ikke best

Tvert imot; Det svenske forsikringsselskapet Folksam konkluderer i en studie med at firehjulstrekkere har 20–30 prosent høyere risiko for ulykker på is og snø enn biler med tohjulstrekk.



Ifølge NAF er grunnen ofte falsk trygghet - førere av biler med firehjulstrekk merker ikke like godt hvor glatt det er på veibanen, melder NRK.