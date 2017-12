Det er noe krevende over fjellovergangene i dag, dersom du skal fra øst til vest, eller omvendt.

Riksvei 13 over Vikafjellet ble i natt stengt på grunn av uvær.



På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring for alle kjøretøy nå.



En ny vurdering på Vikafjellet vil bli tatt klokken 12 i dag.