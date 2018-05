Fjerner propaganda-høyttalere langs grensen

Dette er blant de første små tiltakene som er iverksatt for å skape forsoning mellom de to landene på Koreahalvøya etter toppmøtet i forrige uke.



De to statslederne Kim Jong-un og Moon Jae-in skrev under på en erklæring under toppmøtet sist fredag at målet deres er å oppnå en endelig fredsavtale.