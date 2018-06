Fjernstyring av norsk flytrafikk blir ett år forsinket

Det melder NRK.



Avinor opplyser at de trenger mer tid for å forsikre seg om at sikkerheten er god nok.



Det nye tårnsenteret skal ligge i Bodø og det skal ta over for 15 tårn på norske flyplasser.



Det vil i alle fall drøye til tredje kvartal neste år før Avinor er klare til å erstatte lokale flygeledere med ny teknologi.