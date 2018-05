Flatnesede hunder forbys på Norwegian-fly

Flyselskapet mener hundene har en høy risiko for pusteproblemer og overoppheting grunnet stress og nekter hundene å reise.



Forbudet rammer flere raser, samt også flere kattetyper, skriver VG.



Både hundreoppdrettere og Norsk Kennel Klub fortviler, og sier hunder svært sjeldent blir så stresset under flyturer at de får pusteproblemer.



SAS opplyser at de ikke vurderer å innføre et lignende forbud.