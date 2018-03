Flåtten har overlevd vinteren - nå blir det ny flåttsommer

SNART TILBAKE: Store mengder snø i vinter har gjort at mange flått har overlevd vinterhalvåret. Foto: NTB scanpix

– Flått produserer stoffer i kroppen som beskytter cellene mot frost. Det gjør at selv om temperaturen synker til frysepunktet, vil ikke cellene fryse til is.



Det sier forsker Audun Slettan til NTB. Han forsker blant annet på kuldetoleransen til flåtten.

– Insektet kvikner til når temperaturen øker igjen. Men blir det kaldt nok over lang nok tid, så dør den.

For å overleve vinteren graver flåtten seg ned i vissent gress, blader og barnåler. Og sprengkulden som har herjet i store deler av landet, har ifølge forskeren ikke vært optimalt for flåtten.

– Men i tillegg til at det har vært sprengkulde, har det også vært godt med snø, som danner et beskyttende, isolerende lag over bakken, sier han til NTB.

Uten det kraftige snøfallet vi har vært vitne til denne vinteren, så hadde det vært verre for flåtten.

– Under snøen merkes ikke kulda så godt. Så selv om mange flått bukker under i løpet av vinteren, vil det være nok av flått et stykke utpå vårparten igjen, slår forskeren fast.

Når temperaturen stiger igjen krabber flåtten opp til overflaten. Dermed er den på vei tilbake flere steder i landet.





SMITTE: Flått som har festet seg på huden må fjernes så raskt som mulig for å redusere risikoen for sykdomssmitte. Foto: NTB scanpix