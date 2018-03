Flere bygder i Troms er nå i kveld isolert etter snøskred, og fare for skred..

Oldervik, fire mil fra Tromsø, er isolert og helt uten strøm. Ingen personer har blitt skadet, og strømmen skal ifølge Troms kraft være tilbake like før midnatt.



Bygdene Grøtfjord og Tromvik, like nord for Tromsø, er isolerte, fordi Fylkesvei 57 er stengt på grunn av skredfare.