Flere Ap-lag jobber mot den strenge asylpolitikken

I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger reagerer flere på uttalelsene til Masud Gharakhani, som er migrasjonsleder i partiet.



Han har blant annet uttalt at innvandringen bør bli mest mulig avgrenset og at familier med avslag skal få fotlenke til de er ute av landet.



Flere av partilagene sier at de ønsker en rettferdig og human innvandringspolitikk.