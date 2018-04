Elleve barn ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg selv i lufta i nærheten av en moské sør i landet.



Det er trolig Taliban som stod bak dette angrepet.



Tidligere i dag tok terrorgruppen IS på seg skylden for et selvmordsangrep i Kabul.



Flere journalister ble drept, og ser ut til å ha vært målet med aksjonen.