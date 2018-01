Flere betaler ned ekstra på lånet

Flere betaler ned ekstra på boliglånet sitt.



I løpet av 2017 har 86.000 nordmenn betalt ned ekstra på lånet. I tillegg har 45.000 boliglånskunder bedt om en ny betalingsplan. Det viser beregninger fra en av Norges største banker, SpareBank1.



Flere vil betale mer

- Vi ser en kraftig økning i kunder som vil betale ned ekstra på lånet nå enn i forhold til i fjor, det er 50 prosent økning i antallet kunder som betaler ned ekstra, sier privatøkonom i SpareBank1, Endre Jo Reite.

Bare det siste halvåret har 3,7 prosent av bankens kunder gjort ekstra nedbetaling av lån siste halvår. 1,9 prosent av kundene har økt terminbeløpene sine og kortet ned nedbetalingstiden.

- Dette er veldig høyt hvis vi ser mot samme periode i fjor. Da var vi på 2,8 prosent med ekstra innbetaling og 1,2 prosent med økt terminbeløp, sier Reite.

- Tviler på fortsatt boligprisvekst

- Vi tror at utflating og fall i boligprisene har gjort at folk ikke lenger tror de kan bli rike på boligprisvekst, og at de dermed vil sikre seg ved å betale ned litt ekstra nå som renta er lav, sier Reite.





Privatøkonomen tror få tenkte på avdrag på lån da boligprisene steg men at folk tenker mer på hvor mye gjeld de har når boligprisene flater ut. Og det er en gruppe kunder som skiller seg ut.





- De som betaler mer er gjerne litt eldre kunder som allerede har en del handlingsrom i økonomien. Mange unge kunder har allerede en stram nedbetalingsplan så derfor er det nok heller kunder som har levd litt på boligverdiene sine som ser at det ikke kommer så mye hjelp fra markedet lenger, sier Reite.





Og denne kundegruppen har også et litt annet forhold til rente, sier privatøkonomen.





- De som husker at renta var oppe på 7-8 prosent eller mer er nok mer bevisste.