Flere dingser kan brukes til å betale med

I fremtiden vil betale mer med det vi har på oss.

Smartklokker, aktivitetsbånd, ringer og mobil, kan erstatte både bankkort og kontanter, spår ekspertene.

Enkelt og effektivt

Teknologiekspert i Coxit PR, Magnus Brøyn, mener det gjør hverdagen enklere for folk.





- Se for deg, når du er ute og jogger eller går på ski, så er det bare å legge igjen lommeboka hjemme. Det eneste du trenger er smartklokka, og den har du jo på deg, sier Brøyn.









- Fellesnevneren er at alle løsningene er enkle. Det eneste du gjør, om du har en smartklokke, er å holde den foran betalingsterminalen og bekrefte. Men uten å taste kode. For det må du bare gjøre hver gang du tar den av deg.





- Det skal være enkelt å være menneske, det skal være enkelt å kjøpe, og det skal være enkelt å betale, slår teknologieksperten fast.



Tryggere enn før

Brøyn er ikke bekymret for sikkerheten når vi bytter ut bankkortet.





- Sikkerhetsmessig er dette på høyde med det vi har i dag, og faktisk også enda bedre.





- Med smartklokkene må du taste kode når du tar en av og på. Så lenge du har den på, og den har puls, vet du at den ikke har forlatt armen din. Da er det et ganske groteskt alternativ for at noen har tatt den, og det er at de har tatt armen din.

Ulike betalingsløsninger vil komme på løpende bånd. I løpet av 2020 spås det at hele 62 prosent av alle såkalte wearables, teknolgiske dingser man har på seg, også kan brukes til betaling.