Flere eldre enn unge mener det var rett at Giske trakk seg

TRAKK SEG: Arbeiderpartiets Trond Giske trakk seg som nestleder etter at flere kvinner anklaget ham for seksuell trakassering. Foto: NTB scanpix

Det var riktig av Trond Giske å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet etter varslene om seksuell trakassering.

Det sier 73 prosent av de spurte i en meningsmåling Sentio har gjort for P4 Nyhetene. 7,7 prosent av de spurte mener dette ikke var riktig, mens 19,2 prosent svarer "vet ikke". Kvinner og menn har like meninger om saken.

Mange unge usikre

Det er de eldste som i størst grad mener det var rett av Giske å gå. I aldersgruppa 56 til 65 år sier 83,6 prosent av de spurte ja på spørsmålet.







Blant folk i alderen 18 til 22 år mener 60 prosent av de spurte at det var riktig av Giske å trekke seg. Her svarer også tre av ti at de ikke vet.

- Det kan være ulike forklaringer på aldersforskjellene. Det kan være at de eldre reagerer sterkere på det han har gjort og det kan også være at de eldre er mer poltitisk engasjerte og følger mer med i de tradisjonelle mediene, der saken har vært mye omtalt, sier valgforsker ved Høgskolen Innlandet, Jon Helge Lesjø.





Han tror de yngste ikke er så engasjert i det politiske aspektet ved saken.





- En annen forklaring kan være at de har fått mer av sin informasjon om saken via sosiale medier, der er det andre ytringsformer enn de store mediene. Og så kan det være ulike holdninger blant de unge til selve saken, men det vet vi ingenting om, sier valgforskeren.

Giske trakk seg som nestleder i Ap 7. januar etter at flere kvinner anklaget ham for seksuell trakassering. Politikeren har vært sykmeldt siden desember. Han har også trukket seg som finanspolitisk talsperson og har mistet plassen i Aps sentralstyre.

Seks av ti trøndere

Fordelt på fylker er det folk i Møre og Romsdal og Nordland som i størst grad mener Giske gjorde det rette da han trakk seg. Henholdsvis 82,8 og 82,2 prosent sier ja på spørsmålet.

I Buskerud er det derimot bare 57 prosent av de spurte som er enige. I Giskes hjemfylke Trøndelag sier 63 prosent at det var riktig å gå.

- Jeg tror ikke det er noen forskjell i synspunkter på upassende oppførsel mellom de ulike fylkene. Men Giske har sterke støttespillere i Trøndelag og det kan være personer her som synes mediepresset mot ham ble vel stort, selv om flertallet sier det var riktig at han trakk seg, sier Lesjø.