Flere eldre har et aktivt sexliv

– Det er bra for helsa å kunne nyte et godt sexliv, sier sexolog.

De siste ti årene har antallet eldre over 75 år som bruker potensmidler økt med 88 prosent.





Det er en økning fra 5078 brukere til nærmere 9500, viser tall P4 Nyhetene har hentet fra Reseptregisteret.





Sexolog Siv Gamnes mener dette er en positiv utvikling.





- Det er bra for helsa å kunne nyte et godt sexliv. Det er like viktig i alderdommen som det kan være i ungdommen, eller i resten av livet, at man kan vise kjærlighet og få utløp for de seksuelle følelsene man har i seg. Det er ikke noe mindre viktigere når du er eldre, sier Gamnes.





Økningen av eldre brukere av potensmidler er størst blant de over 90 år. I 2017 brukte 87 personer over 90 år potensmidler. Det er en økning på 278 prosent siden 2007.

Fagansvarlig i Legemiddelverket, Steinar Madsen, mener det at stadig flere eldre bruker potensmidler skyldes at folk over 70 år har bedre helse og lever lenger.

– Jeg tror det er positivt for både fysisk og psykisk helse, at man føler seg frisk at man tar bedre vare på egen helse. Jeg synes dette er svært gode nyheter, sier Madsen.