Siden oktober har flere enn 13 unge gutter blitt dømt for å dele seksualiserte bilder av skolekamerater på nett.

Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort.



Kripos sier at de vet at mørketallene er store siden mange ikke anmelder. De ser svært alvorlig på spredningen av slike bilder og sier det kan bli en livslang krenkelse å få et bilde av seg delt på sosiale medier.