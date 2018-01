Flere enn antatt har søvnproblemer

Bjorvatn sier til TV2 at mange pasienter går glipp av viktig behandling.

- Langt flere sliter med kroniske søvnproblemer enn fastlegene er klar over.



Det sier professor i medisin ved Universitetet i Bergen, Bjørn Bjorvatn.



En studie han har ledet viser at mer enn halvparten av alle nordmenn som går til fastlegen har søvnproblemer i tillegg til andre plager.



Samtidig tror fastlegene, ifølge en undersøkelse at rundt 10 prosent av pasientene har kroniske søvnproblemer.