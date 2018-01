Akkurat nå er tre fjelloverganger mellom øst og vest stengt på grunn av uvær, nemlig riksvei 7 over Hardangervidda, Fylkesvei 50 Hol-Aurland og fylkesvei 53 Tyin - Årdal.



Riksvei 13 over Vikafjellet er også stengt å grunn av snøras og fare for nye ras.