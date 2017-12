Rundt 1500 kunder er fortsatt uten strøm i Trondheim etter at to trafostasjoner sluttet å fungere i halv seks-tiden i morges.

Over 12 000 husstander var på et tidspunkt rammet, opplyser Trønderenergi.



Ifølge en beboer Adressa har snakket med ble det hørt et kraftig smell fra en trafostasjonene like før bruddet.