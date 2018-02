Det viser målinger Statens Vegvesen har gjennomført de siste ti årene.



For eksempel holder 64 prosent av bilførerne fartsgrensen i 80-soner, mot rundt 50 prosent i 2006.



Målingene deres viser også at kun 35 prosent kjører for fort der grensen er 110 kilometer i timen, mens over 50 prosent kjører for fort i 100-sonene.