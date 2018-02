Flere hundre dør i fylleulykker hvert år

Blå Kors mener alt for mange dør eller skader seg i ulykker der alkohol er involvert.

Hvert år dør mellom 300 og 400 personer i trafikkulykker, drukningsulykker og brann på grunn av alkoholbruk.





I tillegg er det mange som fryser i hjel som følge av høy promille, ifølge tall Blå Kors kjenner til.

- Det bør bekymre oss, sier generalsekretær Jan Elverum.

Toppen av isfjellet

Dette er trolig bare toppen av isfjellet, i tillegg er det veldig mange som skader seg når de er fulle.





Ifølge tall fra Helsedirektoratet er cirka 15 til 20 prosent av sykehusinnleggelsene i norske somatiske sykehus alkoholrelatert.

- Alkohol sløver oss så pass mye i mange situasjoner, at vi begår dumme. Vi får uvett og gjør ting som vi aldri ville gjort i edru tilstand, sier Elverum.

ALKOHOL: Mange drikker så mye at de skader seg eller dør i fylla. (Illustrasjon) Foto: Shutterstock

Folk må ta ansvar

Norge har en ganske streng alkoholpolitikk, blant annet med høye priser og skjenketider. Blå Kors mener denne politikken må opprettholdes.

- Alle vet at bruk av alkohol fører til at man har mindre konsentrasjon og man tenker ikke like rasjonelt som man gjør ellers, sier han.

Man har et eget ansvar for ikke å drikke for mye rett og slett?





- Man har et eget ansvar ja, understreker Elverum.